أعضاء نادى الشمس يتجمعون في يوم "عيش وملح" بحضور مجلس أبوزيد.. صور

أقام مجلس إدارة نادى الشمس ، برئاسة الدكتور أسامة أبو زيد، حفل جماعي للإفطار خاص بأعضاء الجمعية العمومية تحت مسمى" عيش وملح" .



وتوافد عدد كبيراً من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الشمس ، على الحفل الذي أقيم، وسط أفراح كبيرة من جميع الحضور.

وعقب نهاية حفل الإفطار، قدم مجلس إدارة النادي، عددا من الهدايا إلى أعضاء الجمعية العمومية، الذين تم اختيارهم بقرعة سحب.



وعقب صلاة العشاء، أحيت فرقة أبو شعر السورية للإنشاد الدينى ، حفل غنائي، استمر لأكثر من ثلاث ساعات، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وشهد الحفل عدة فقرات ترفيهية، شهدت مشاركة الكثير من الأطفال، الذين حضروا رفقة أسرهم.



وحضر الحفل كلا من، د. أسامة أبو زيد، رئيس مجلس إدارة نادى الشمس ، والمهندس حاتم الناقة نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة الكابتن أحمد سمير، الكابتن أسامة صلاح، المحاسبة دعاء هشام بركات، النائبة أية مدني، النائب محمد الكومي، مصطفى تنزانيا.