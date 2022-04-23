مسلسل توبة الحلقة 21.. شقيق إحسان يعترف بقتل والده وتجارته في المخدرات

شهدت الحلقة 21 لمسلسل توبة تأكد احسان (صبا مبارك) أن والدها كان بالفعل تاجر مخدرات، إذ صدمها شقيقها أنه كان من أكبر التجار، وظلم توبة (عمرو سعد) كثيرًا معه.

يدخل (شقيق إحسان) المخزن ليجدها هناك ويتحدث معها بشأن عدم لجوئها لها، ولكنها تكشف له معرفتها عن تعاطيه المخدرات وعن قتل والده بفصل الأجهزة عنه في المستشفى، فيصدمها هو الآخر أن والده كسر يده وهو في سن صغير لأنه شاهده مع (توبة) يصنعان المخدرات، وتصاب إحسان بحالة من الصدمة، ويطلب شقيقها منها أن تسامحه ويتصالحا.

نهاية الحلقة 21 لمسلسل توبة

تحدث بين (إبراهيم) و(شمردل) مشادة كلامية يفضها (طرزان)، وتأتي الشرطة وتقبض على (إبراهيم) و(شمردل) وابنه (زينهم).