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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| لافروف: تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. وجرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إسرائيل: إطلاق قذيفتين من غزة أحداهما سقطت داخل القطاع
أعلن الجيش الإسرائلي، مساء الجمعة، عن سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من شمال غزة قرب السياج الحدودي بينما سقطت قذيفة أخرى داخل القطاع بعد فشل إطلاقها.

جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن
أفادت وسائل إعلامية بإصابة شخصين على الأقل، في حادث إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

الشرطة الأمريكية: مقتل منفذ إطلاق النار قرب مدرسة في واشنطن العاصمة
أعلنت الشرطة الأمريكية فجر السبت مقتل منفذ إطلاق النار قرب مدرسة في واشنطن.

أمريكا تدعو 40 دولة لاجتماع يناقش دعم أوكرانيا عسكريا
دعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) 40 دولة حليفة إلى الاجتماع في ألمانيا الأسبوع المقبل لمناقشة الاحتياجات الأمنية الطويلة المدى لكييف حتى مع استمرار المواجهة في شرق أوكرانيا وجنوبها.

لافروف يكشف عن تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى إيجاد حلّ للنزاع ”متعثرة“، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح.

موسكو: أوروبا لن تصمد أسبوعا واحدا بدون الغاز الروسي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أمس الجمعة، بأن أوروبا لن تصمد ولو لأسبوع واحد بدون الغاز الروسي.

إيران.. إصابة قائد كبير بالحرس الثوري في هجوم مسلح
قالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم السبت، إن مسلحين مجهولين هاجموا موكب قائد بالحرس الثوري بمدينة زاهدان جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مصرع المسؤول عن حمايته الشخصية.

لافروف : تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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اليمن.. المجلس الرئاسي : ملتزمون بالهدنة رغم الخروقات الحوثية
أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، التزامه بالهدنة رغم الخروقات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المُستمرة.

مذيعة CNN تحرج بينيت على الهواء بعد سؤاله عن إرهاب المستوطنين
وقعت مشادة بين رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، ومذيعة شبكة "CNN" الأمريكية كريستيان أمانبور، حول اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين الفلسطينيين.

"الحج والعمرة": إمكانية أداء العمرة دون تصريح عبر تطبيق اعتمرنا
أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية ، مدى إمكانية أداء العمرة دون تصريح في حال عدم وجود أي تصاريح مُتاحة عبر تطبيق "اعتمرنا".

السعودية تشهد ظاهرة فلكية غريبة ترى بالعين المجردة
تشهد سماء السعودية وبعض الدول العربية، ظاهرة فلكية فريدة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة تبدأ منتصف ليل الجمعة 22 أبريل وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 23 أبريل، بوصول "شهب القيثاريات" لذروة نشاطها، بحسب الجمعية الفلكية بجدة.

مسئول في الاتحاد الأوروبي: الأسبوعان المقبلان حاسمان في الحرب الروسية الأوكرانية
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن روسيا "من المرجح أن تزيد الهجمات العسكرية في شرق أوكرانيا، خلال الفترة المقبلة والحرب قد تصبح حاسمة في غضون أسبوعين".

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