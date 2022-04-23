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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف : تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى إيجاد حلّ للنزاع ”متعثرة“، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح.

وقال لافروف إن المفاوضات ”متعثرة، لأن اقتراحًا قدّمناه إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمت صياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم، لا يزال بدون جواب“.

وقال لافروف: ”أجد أنه من المستغرب جدا الاستماع كل يوم إلى تصريحات تصدر لا سيما عن الرئيس (الأوكراني) ومستشاريه تعطي انطباعا بأنهم ليسوا بحاجة على الإطلاق إلى هذه المفاوضات“.

وقال فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي الذي يجري مفاوضات مع ممثلين عن الجانب الأوكراني، إن جولة محادثات جديدة أجريت الجمعة.

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وأعلن الوفد الروسي المفاوض إجراء مباحثات مع رئيس الوفد الأوكراني، حيث تم عقد عدة مباحثات مطولة بينهما.

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في إحاطة صحفية، الأربعاء، أن بلاده سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق، والكرة الآن باتت في ملعب كييف، إذ ننتظر جوابا منها.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مواعيد نهائية محددة لرد كييف، قال: "الأمر يعتمد على الجانب الأوكراني"، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

إلا أنه شدد على أن ديناميكية العمل في الجانب الأوكراني تسير بشكل سيئ، لاسيما أن الأوكرانيين لا يظهرون رغبة كبيرة في تكثيف عملية المفاوضات، وفق تعبيره.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، أعلنت بدورها في وقت سابق الأربعاء أيضا، أن موسكو فقدت الثقة بالمفاوضين الأوكرانيين، واصفة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتابع وغير المستقل، الذي ينفذ أوامر أميركا وحلف شمال الأطلسي.

أتت تلك التصريحات بعد أن أعلن مستشار زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، أمس، استحالة تحديد موعد للجولة المقبلة من المحادثات المباشرة بين الجانبين، معتبرا أن التفاوض مع روسيا من أجل وقف النزاع بات أكثر صعوبة وتعقيدا، لاسيما بعد التطورات العسكرية الميدانية في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوبا، والشرق الأوكراني.

روسيا أوكرانيا وزير الخارجية الروسي موسكو لافروف روسيا وأوكرانيا ماريا زاخاروفا الرئيس الأوكراني فلاديمير ميدينسكي المتحدث باسم الكرملين

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