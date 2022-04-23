عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أوكرانيا.. مطالب دولية بتحرك سريع بشأن الأمن الغذائي

حرب أوكرانيا.. مطالب
حرب أوكرانيا.. مطالب دولية بتحرك سريع بشأن الأمن الغذائي

دعا قادة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي الجمعة، إلى العمل بسرعة على خطة عمل جديدة بشأن الأمن الغذائي تعدها المؤسسات المالية الدولية، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي "من الضروري حقاً دفعها للتحرك حتى نتجنب موت أناس دون داع".

فيما قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن إحدى الخطوات الحاسمة ستكون "الحصول على مزيد من الشفافية حول مخزونات البلدان الغذائية لمساعدة الأسواق على العمل بشكل أفضل".

وكان مدير البنك الدولي دعا في وقت سابق إلى "الإفراج عن كميات من الغذاء من المخزونات العالمية الكبيرة للمساعدة في معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي المستفحلة، التي تفاقمها زيادات حادة في الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا".

كمارحب  بتحركات اتخذتها الهند لبيع الغذاء من مخزوناتها، قائلا إن خطوات مماثلة من الاقتصادات المتقدمة ستكون مفيدة في تعزيز الإمدادات المتاحة.

وتوقع مالباس أنه أن تستمر أزمة الأمن الغذائي الحالية لأشهر على الأقل، وربما تمتد إلى العام المقبل.

وفي وقت سابق، أكد صندوق النقد الدولي أنه سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعامي 2022 و 2023"، حيث تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما يزيد الضغط على الاقتصادات الهشة بالفعل.

على جانب آخر، حذر صندوق النقد الدولي من أن اقتصاد روسيا سيعاني بشدة، بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، ردا على هجومها على أوكرانيا في فبراير الماضي.

وحسب تقديرات "النقد الدولي" فإن معدل التضخم في روسيا سيتخطى 20% هذا العام، وستتراجع بقوة موارد خزينتها في المستقبل بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوضها حالياً ارتفاع الأسعار.

وقال الصندوق في تقرير "في روسيا، فإن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيرخيان بظلالهما بقوة على على الاستثمارات والصادرات، كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن قطاع الطاقة، "العمود الفقري" للاقتصاد الروسي، لا يزال حتى اليوم في منأى من العقوبات.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ما بين 60 إلى 70% من الطلب الحالي على النفط والغاز الطبيعي الروسيين قد يزول خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيجبر روسيا على تنويع صادراتها إلى مناطق أخرى.

أوكرانيا صندوق النقد الدولى الامن الغذائي البنك الدولي منظمة التجارة العالمية حرب أوكرانيا الاقتصاد العالمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

على معلول يهدر هدف التعادل لـ الأهلي أمام الرجاء من ركلة جزاء بقرار الـ var

الأهلي يتعادل مع الرجاء المغربي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .. صور

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. سفير أمريكي جديد لدى السعودية.. روسيا تكشف مصير المحاصرين في ماريوبول.. وتعلن حصيلة ضحايا حادث غرق الطراد "موسكفا".. لماذا تخشى أوروبا من سقوط ماكرون ؟

صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الروسي

ترشيحاتنا

أحكام مترتبة على الجماع في نهار رمضان.. 4 أمور شرعية

الأهلي يتعادل مع الرجاء المغربي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .. صور

الزمالك يكتسح الأهلي 3–0 ويقترب من حصد لقب كأس مصر لرجال الطائرة

الأهلي يهزم الجزيرة في أولى لقاءات نصف نهائي دوري سوبر السلة

ولا حتى أسبوع .. ميد فيديف: الغرب لن يصمد بدون الغاز الروسي

صاعقة رعدية تضرب قطيعاً من الإبل في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكحك بسكر زى المحلات .. إليك 6 وصفات مختلفة

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

فيديو

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ