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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أوقفه دون سبب.. الحبس عقوبة سائق قطار امتنع عن تسييره بالغربية

سائق يوقف قطار بمزلقان
سائق يوقف قطار بمزلقان القرشية بالسنطة وتعطل القطارات

شهد مزلقان السكك الحديدية بكوبري القرشية بمركز السنطة بمحافظة الغربية واقعة غريبة، بعدما شرع سائق قطار في إيقافه لمدة ١٥ دقيقة دون سبب واضح.

وكان المواطنون فوجئوا بتوقف القطار المتجه من محلة روح للسنطة أمام مزلقان القرشية، وعدم نزول سائق القطار تسبب في الاشتباك لفظيًا مع السيارات،ك والأهالي كانوا ينتظرون فتح المزلقان للعبور للجهة الأخرى قبل أذان المغرب بدقائق.

وطالب الأهالي بالتحقيق في الحادث ومحاسبة السائق، خصوصا أن القطار لم يكن به عطل فنى ولا يدرون ما سبب التوقف، خاصة مع اقتراب أذان المغرب قبيل لحظات الإفطار.

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عقوبة الفعل في القانون

ونص قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، لكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

ويعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة السابقة، كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.

محافظة الغربية السكك الحديدية قانون العقوبات الحادث

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