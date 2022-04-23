الصحة العالمية توصي بحبوب فايزر كوفيد-19.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل توصية الصحة العالمية بحبوب فايزر كوفيد-19.



قالت منظمة الصحة العالمية مؤخرا إنها "أوصت بشدة" بحبوب فايزر - كوفيد-19، المضادة لفيروسات "باكسولفيد" (Paxlovid)، للمرضى الذين يعانون من أشكال أخف من المرض، والذين لا يزالون عرضة لخطر دخول المستشفى.

ومع ذلك، حذرت وكالة الأمم المتحدة من أنها "قلقة للغاية" من أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات، سيؤدي مرة أخرى إلى جعل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل "مدفوعة إلى نهاية قائمة الانتظار".

قال خبراء منظمة الصحة العالمية في مجلة "بي أم جي" (BMJ) الطبية، إن مزيج شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر من (nirmatrelvir + ritonavir) كان "الخيار الأفضل" للعلاج للأشخاص غير الملقحين أو المسنين، أو الذين يعانون من نقص المناعة.

بالنسبة للمرضى أنفسهم، قدمت الصحة العالمية أيضًا "توصية مشروطة (ضعيفة) لعقار "رمسيفير" (Remdesivir) المضاد للفيروسات، الذي قدمته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "جيليد" (Gilead) - والتي لم تنصح بها سابقا.





