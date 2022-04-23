دبلوماسي روسي: العلاقات بين موسكو وروما تدهورت بسبب التطورات في أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى إيطاليا سيرجي رازوف، أن العلاقات بين بلاده وإيطاليا تدهورت بشكل كبير، وذلك في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.



وقال رازوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /السبت/ - "نأسف لطرد 30 من دبلوماسينا، وسيتبع ذلك رد فعل متبادل قريبا.. ولسوء الحظ، تدهورت العلاقات الثنائية بشكل كبير وهذا ليس خطأنا".



وأضاف السفير الروسي "أعتقد بأنه من المنطق الغريب أن يتطلب إحلال السلام أسلحة ثقيلة.. لا يسعني إلا أن أخبر السلطات الإيطالية أن هذه الأسلحة ستستخدم لقتل المدنيين والقوات الروسية، وهذا لن يفيد علاقاتنا.. ومع ذلك، لا يدعم كل الإيطاليين مثل هذه التدابير".



وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد أفادت - الأسبوع الماضي - بأن (روما) تدرس إمكانية تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وأوضحت أن إيطاليا سترسل عربات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا.

