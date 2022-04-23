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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يجرى حواراً مع العاملين في مصنع ملابس بالعاشر للاطمئنان على أوضاعهم

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

أثناء زيارته لمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مصنع خاص بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة.

وخلال الجولة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والذى أشار إلى امتلاك شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات قاعدة من المصانع تُعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم بشكل ملموس في زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكية، والإسبانية، والإنجليزية، فضلاً عن استخدامها أقمشة مصرية لتصنيع البدل في مصانع التجهيزات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المصرية.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن مجموعة عرفة تضم شركة جولدن تكس للأصواف، المقامة على مساحة 60 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والتي تًعد من أضخم المصانع في المنطقة فى صناعة الأقمشة الصوفية، والتي يتم بيعها في السوق المحلية وتصديرها إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، كما تضم المجموعة شركة "ايجيبت تيلورنج" و"الشركة السويسرية للملابس الجاهزة"، والتي تعد كيانا صناعيا عريقا لصناعة الملابس الرسمية، وتقع على مساحة 50 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، وتقوم بإنتاج حوالي 5 آلاف بدلة يوميا لعملاء الشركة من كبرى بيوت الأزياء العالمية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة عرفة تمتلك أيضاً مجمعا صناعيا بمدينة بنى سويف على مساحة 150 ألف متر مربع يحتوي على 3 مصانع تم بناؤها على 25% من مساحة الأرض الكلية وهى: الشركة السويسرية للملابس القطنية (منطقة حرة خاصة، متخصصة فى تصنيع و تصدير الملابس الكاجوال لأرقى ماركات الأزياء العالمية)، وشركة "كريستال فور ماكينك شيرتس" المتخصصة فى صناعة وتصدير القمصان عالية الجودة، ومن أهم عملائها Massimo Dutti وBen Sherman وBrooks Brothers وTED Baker، وArmani، وCintus وغيرها، إلى جانب "شركة كاميجيت" للملابس الجاهزة التي تم إنشاؤها كمشروع مشترك بين شركة العرفة وبيت الأزياء العالمى Ermenegildo Zegna.

ولفت الدكتور علاء عرفة إلى أن المجموعة تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي، وتضم نخبة من الكوادر فى مجالات الإدارة والاستثمار وصناعة الغزل والنسيج، ما يجعلها هدفا رئيسيا لكبار المستثمرين، فضلاً عن دورها فى توفير ١٠ آلاف فرصة عمل. 

وأشار إلى أن الشركة تلتزم بأعلة معايير الجودة للخامات المنتجة، وتوقيتات تسليم المنتجات إلى عملائها، موضحاً أن هناك قسما خاصا بالشركة لمراجعة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها لضمان جودتها.

ونوه الدكتور علاء عرفة إلى أن الشركة تفتخر بتوظيف ما يقرب من نصف عمالة المجموعة من السيدات، وتوفر لهن حضانة بهيكل إدارى كامل لتعليم أطفال السيدات العاملات بالمصانع بشكل مجانى، كما توفر للعاملين جميع وسائل الرعاية، بما في ذلك المساهمة في توفير مجمع سكنى لعمال مصانع العاشر من رمضان بتجهيزات كاملة ومجمع ترفيهي.

وخلال الجولة، أجرى الدكتور مصطفي مدبولي، حواراً مع العاملين، للاطمئنان على أوضاعهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل، والخدمات المتوافرة لهم من وسائل نقل، ومسكن، ومدى قربه من مقر العمل، وما إلى ذلك.

مدبولى حوارا العاملين مصنع ملابس بالعاشر

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