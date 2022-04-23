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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2010 أطنان مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة في كفر الشيخ

رفع مخلفات
رفع مخلفات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2010 أطنان بـ 14 مركزاً ومدينة، منها بكفر الشيخ 378 طنا، وببرج البرلس 54 طنا، وبسيدي سالم 155 طنا، وبسيدي غازي 48 طنا، وببلطيم 117 طنا، وبالرياض 115 طنا، وبالحامول 170 طنا، وبمصيف بلطيم 44 طنا، وبقلين 121 طنا.

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وأضاف: "كما تم في بيلا رفع 170 طنا، وبدسوق 250 طنا، وبفوه 201 طن، وبمطوبس 161 طنا، وبمسير 25 طنا"، بإجمالي 2010 أطنان مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.

ووجه بتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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