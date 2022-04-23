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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة المحتوى عبر الإنترنت

الاتحاد الاوربى
الاتحاد الاوربى

 ذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي توصل لاتفاق بشأن قواعد جديدة تجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها، وتمكن الجهات المنظمة من معاقبتها بغرامات تصل إلى مليارات الدولارات في حال عدم التزمها، وذلك بهدف مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وغير ذلك من أشكال المحتوى الضار. 


وأضافت الصحيفة أن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء توصلوا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن التفاصيل النهائية لـ "قانون الخدمات الرقمية"، والذي من شأنه إصلاح القواعد الخاصة بالخدمات الرقمية في الدول الأعضاء الـ 27، وترسيخ سمعة أوروبا بوصفها رائدة عالميًا في كبح جماح شركات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية مثل "فيسبوك"، و"جوجل" و"أمازون".


وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر: "باتفاق اليوم نضمن محاسبة المنصات على المخاطر التي يمكن أن تشكلها خدماتها على المجتمع والمواطنين".
من جانبه، قال مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، إن القانون الجديد "يعهد إلى المفوضية بالإشراف على المنصات الكبيرة جدًا، ويشمل إمكانية فرض عقوبات فعالة ورادعة تصل إلى 6% من إجمالي عملياتها العالمية أو حتى فرض حظر عملها في السوق الأوروبية الموحدة في حالة تكرار الانتهاكات الجسيمة".
وكانت دول الاتحاد والمشرعون في التكتل قد توصلوا الشهر الماضي إلى اتفاق منفصل بشأن ما سُمي بـ "قانون الأسواق الرقمية"، والذي يهدف إلى تحجيم القوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة.

 

الاتحاد الأوروبي اتفاق مراقبة المحتوى الانترنت

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