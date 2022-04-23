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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

7 مايو.. الحكم على المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا

انوشكا
انوشكا

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، مد أجل الحكم على المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا بالسب والقذف، بعدما عاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها أثناء سيرهما بكمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، لجلسة 7 مايو.

تلقى قسم أول أكتوبر بلاغ من الفنانة أنوشكا، اتهمت فيه أحد جيرانها داخل الكمبوند السكنى المقيمة فيه، بالاعتداء عليها بالسب والقذف بعدما هاجم كلبه كلبها أثناء سيرهما داخل الكمبوند، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وقالت الفنانة فى بلاغها إنها طالبت جارها أن يقوم بربط الكلب، وقالت له: "إبعد الكلب بتاعك، أنت إزاى مش رابطه وسايبه كدة ممكن يضر أى حد"، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر لاعتدائه عليها بالسب والقذف وقال لها: "براحتى أعمل اللى أنا عايزه"، واعتدى عليها بالسب والقذف.

وطلب محامى الفنانة أمام المحكمة مبلغ 100 ألف جنيه وواحد كتعويض مدنى مؤقت.

 

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