بدء توريد 15 ألف طن قمح من أراضى السويس

تقرر بدء توريد الأقماح الي صوامع محافظة السويس خلال الأسبوع القادم حيث انتهى جميع المزارعين من اتخاذ كافة الاجراءات المحددة لموسم الحصاد والتجميع بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للحفاظ على المحاصيل المنتجة من الأراضي الزراعية داخل زمام المحافظة

صرحت بذلك الدكتورة حنان عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بالسويس وقالت إنه من المنتظر توريد ٩٤٩٢ طن قمح ومن المقرر أن تصل الي ١٥ ألف طن ويتم التوريد الأولي بصومعة عتاقة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع التخزينية و استكمال عملية التوريد بباقي الصوامع

وأضافت أن هناك لجنة من مديرية التموين لاستلام القمح لإستلام أطنان القمح من المزارعين طبقا للمواصفات المحددة من قبل اللجنة بعد حساب نسبة الرطوبة ودرجة نظافة القمح.



وأكدت الدكتورة حنان أن المساحة المنزرعة للموسم الحالي خمسة آلاف و٤٢٣ فدان و ٢٠ قيراط ومتوسط الإنتاج المتوقع للفدان ١٢ اردب مشيرة أن أماكن التخزين كافية لإستيعاب محصول القمح في الموسم الحالي.