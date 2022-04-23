عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء توريد 15 ألف طن قمح من أراضى السويس

فرق الارشاد الزراعي
فرق الارشاد الزراعي

تقرر بدء توريد الأقماح الي صوامع محافظة السويس خلال الأسبوع القادم حيث انتهى جميع المزارعين من اتخاذ كافة الاجراءات المحددة لموسم الحصاد والتجميع بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للحفاظ على المحاصيل المنتجة من الأراضي الزراعية داخل زمام المحافظة

صرحت بذلك الدكتورة حنان عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بالسويس وقالت إنه من المنتظر  توريد ٩٤٩٢ طن قمح  ومن المقرر أن تصل الي ١٥ ألف طن ويتم التوريد الأولي بصومعة عتاقة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع التخزينية و استكمال عملية التوريد بباقي الصوامع
وأضافت أن هناك لجنة من مديرية التموين لاستلام القمح  لإستلام أطنان القمح من المزارعين طبقا للمواصفات المحددة من قبل اللجنة بعد حساب نسبة الرطوبة ودرجة نظافة القمح.


وأكدت الدكتورة حنان أن المساحة المنزرعة للموسم الحالي خمسة آلاف و٤٢٣  فدان و ٢٠ قيراط ومتوسط الإنتاج المتوقع للفدان ١٢ اردب  مشيرة أن أماكن التخزين كافية لإستيعاب محصول القمح في الموسم الحالي.

مصري وزارة الزراعة الأراضى الزراعية شركة المصري محافظة السويس الاراضى الزراعية المزارع محصول القمح تلا مواصفات توس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

الناس مكنتش مصدقة.. القصة الكاملة لواقعه بيع كيلو اللحمة بجنيه في العريش

النيابة تجري المعاينة التصويرية لواقعة قتل طالبة لحبيبها في مصر الجديدة

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

النني يواصل التألق.. آرسنال يعمق جراح مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

السعودية تضع شرطا جديدا لراغبي أداء العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان

أعمال ليلة القدر.. اغتنم الفرصة ولا تضيعها لعلها تكون اليوم

ألمانيا تعلن وقف الاعتماد على إمدادات النفط الروسي بنهاية العام الجاري

صدمتهم تريلا.. وفاة 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

تفاصيل قصة ارتداء حنان ماضي الحجاب وابتعادها عن الغناء.. فيديوجراف

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

حقيقة خروج دم من الأرض بجوار الكعبة.. فيديو جراف

بعد إفطار المطرية.. قصة أكبر حفل سحور لأهالي النوبة في ناهيا

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ