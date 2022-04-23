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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السولية يحتفل بتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

صدى البلد

أعرب عمرو السولية نجم الأهلي والمنتخب عن سعادته بتأهل الفريق لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا . 

ونشر عمرو السولية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عدد من الصور له في المباراة أمس أمام الرجاء وعلق :" إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا "

 

وسلطت الصحف المغربية الضوء على إقصاء الرجاء من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي.

وودع الرجاء المغربي دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، والتعادل 1-1 في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب محمد الخامس، الليلة الماضية.

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في سياق متصل، اعتذر رشيد الطاوسي المدير الفني لجماهير فريقه، بعد وداع دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي أمام الأهلي.

وقال الطاوسي في تصريحات صحفية عقب المباراة:" لم نقصر خلال الشوطين، بذلنا أقصى لم لدينا من جهد، ونجحنا في تحقيق أفضل سيناريو بتسجيل هدف مبكر".

أضاف:" المباريات التي تلعب على أعلى مستوى، تحسم بجزئيات بسيطة، والتجربة كانت في مصلحة الأهلي".

تابع:" لاعبو الرجاء لا يمتلكون الخبرة الكافية في دوري أبطال إفريقيا، باستثناء عدد قليل، الفريق يتكون من مجموعة شابة، في حين يمتلك لاعبو الأهلي خبرات كبيرة".

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