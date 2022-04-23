عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة وحبس.. احذر تدوين رقم سجل تجاري مزور على محلك العام

صورة تعبيرية - محال
صورة تعبيرية - محال عامة

يختص قانون السجل التجاري، وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020، بإيضاح آلية تسجيل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية حال مزوالة نشاط تجاري، كما وضع المشرع عددا من العقوبات الحازمة لمواجهة المخالفات التي تنشأ بقيد المحال العامة في السجل التجاري.

ونصت المادة (17) علي أن تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.

ووفقا للمادة (18) فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
- كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
- كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.


وأشارت المادة (19) إلي إن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وفى حالة مخالفة المادة ١٧ تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.

ويكون لأمناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

كما أنه على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش أو إجراء، واخطار مكتب السجل التجارى المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون.


وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر.

السجل التجاري المحال العامة محل تجاري التجارة القيد مخالفة الغرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بتوقيع طارق شوقي.. ننشر جداول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وضوابطها

الرئيس يوجه بـ إنشاء محور الحضارة ليصبح مدخلاً إضافياً لهضبة المقطم

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

الناس مكنتش مصدقة.. القصة الكاملة لواقعه بيع كيلو اللحمة بجنيه في العريش

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

النني : أجتهد في التدريبات ونصائح ارتيتا هي سبب تألقي

الرئيس يوجه بتعزيز العمل في المحاور الجديدة على النيل لخدمة المجتمعات العمرانية

مفتي الجمهورية: رسول الله كان زاهدا وأجود بالخير من الريح المرسلة ..فيديو

آيفون 13 مجانا.. شركة عالمية تمنح هاتف آبل الرائد دون مقابل

بالرغم من قرار حماية المستهلك .. أوفربرايس على أسعار تويوتا كورولا 2022 فى مصر

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة.. الدولة الوحيدة المستخدمة لكافة أنواع الدمار الشامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

تفاصيل قصة ارتداء حنان ماضي الحجاب وابتعادها عن الغناء.. فيديوجراف

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

حقيقة خروج دم من الأرض بجوار الكعبة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ