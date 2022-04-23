عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: "تحرير سيناء" يوم مجيد وعلامة فارقة في تاريخ أمتنا

ناصر عثمان
ناصر عثمان

هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة وجميع المصريين، بمناسبة العيد ال٤٠ لتحرير أرض سيناء الغالية.

وقال الدكتور ناصر عثمان، إن تحرير سيناء هو يوم تاريخي للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، جسدت خلالها كل معالم البطولة والتضحية وبرزت فيها عوامل الإصرار والصمود للمصريين لمواجهة الأزمات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن عملية تحرير سيناء مرت بكل مراحل العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي، خاضت خلالها الدولة المصرية والقوات المسلحة أشرس المعارك لعودة الأرض ليكون يوم 25 أبريل عام 1982، عاما مجيدا في تاريخ أمتنا، حيث تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً.

وأشار النائب الدكتور ناصر عثمان، إلي أن مثل هذه الأعياد القومية تذكرنا بتضحيات آبائنا وأجدادنا والثمن الغالي الذي دفع في السبيل للحفاظ على وطننا الحبيب مصر، لنستمد منهم جميع معاني البطولة والتضحيات، مضيفا: “رحم الله شهداء الوطن الأبرار الذين الذي سقت دماءهم الطاهرة هذه الأرض الغالية”.

سيناء القوات المسلحة شمال سيناء مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بتوقيع طارق شوقي.. ننشر جداول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وضوابطها

الرئيس يوجه بـ إنشاء محور الحضارة ليصبح مدخلاً إضافياً لهضبة المقطم

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

الناس مكنتش مصدقة.. القصة الكاملة لواقعه بيع كيلو اللحمة بجنيه في العريش

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

النني : أجتهد في التدريبات ونصائح ارتيتا هي سبب تألقي

الرئيس يوجه بتعزيز العمل في المحاور الجديدة على النيل لخدمة المجتمعات العمرانية

مفتي الجمهورية: رسول الله كان زاهدا وأجود بالخير من الريح المرسلة ..فيديو

آيفون 13 مجانا.. شركة عالمية تمنح هاتف آبل الرائد دون مقابل

بالرغم من قرار حماية المستهلك .. أوفربرايس على أسعار تويوتا كورولا 2022 فى مصر

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة.. الدولة الوحيدة المستخدمة لكافة أنواع الدمار الشامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

تفاصيل قصة ارتداء حنان ماضي الحجاب وابتعادها عن الغناء.. فيديوجراف

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

حقيقة خروج دم من الأرض بجوار الكعبة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ