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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف قدرات جبارة لكاميرا هواتف فيفو القادمة Vivo X80 .. صور

تسريبات تكشف قدرات
تسريبات تكشف قدرات جبارة لكاميرا هواتف فيفو القادمة Vivo X80

كشفت تسريبات جديدة أن هواتف Vivo X80 القادمة من شركة فيفو الصينية ستحصل على كاميرات محسنة فائقة الدقة مع مستشعرت تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما ستصدر ببطاريات عملاقة وأفضل معالج لهواتف الأندرويد.

 

وبحسب موقع  GSMArena فإن هواتف Vivo X80 ستتضمن نظام كاميرا ثلاثية خلفية ، مع مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل 1 / 1.56 بوصة بفتحة عدسة  f / 1.75، مع كاميرا بدقة  12 ميجابكسل فائقة السرعة ، وكاميرا أخرى دقة 12 ميجابكسل بميزة التقريب البصري 2x . 

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vivo X80 full specs leak
تسريبات تكشف قدرات جبارة لكاميرا هواتف فيفو القادمة Vivo X80


كما سيحصل هاتفVivo X80 Pro  على مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل بفتحة عدسة فتحة f / 1.57 ، وكاميرا فائقة الدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة زوم منظار بدقة 8 ميجابكسل، مع عدد من تقنيات التصوير المحسنة، مع  وكاميرا أمامية بدقة 44 ميجا بيكسل.

vivo X80 Pro full spec leak confirms camera, display, and other features | Tech Arena24
تسريبات تكشف قدرات جبارة لكاميرا هواتف فيفو القادمة Vivo X80

 

وستعمل هواتف فيفو  Vivo X80 المميزة بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ولكن ستأتى النسخة العادية في السلسلة بمعالج من نوع Dimensity 9000 SoC من شركة ميديا تيك.

 

Vivo X80 Pro full specifications leaked ahead of April 25 launch
تسريبات تكشف قدرات جبارة لكاميرا هواتف فيفو القادمة Vivo X80
The Vivo X80 series gets an official launch date amid a slew of design and camera-spec leaks - NotebookCheck.net News
تسريبات تكشف قدرات جبارة لكاميرا هواتف فيفو القادمة Vivo X80

وستحتوى هواتف فيفو  Vivo X80 على بطارية بقدرة ه 5000 مللى أمبير ، من خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات لشبكات 6 Wi-Fi و Bluetooth  و GPS ، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط، و نظام Android 12 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير OriginOS Ocean .

 

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