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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. إخماد حرائق دون خسائر بشرية

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

نجح عناصر فوج إطفاء دمشق اليوم من اخماد حريقاً نشب ضمن منزل عربي بحي زين العابدين بمنطقة المهاجرين وآخر على كتف نهر بردى بساحة الميسات بدمشق.

وذكر العميد داؤد عميري قائد فوج إطفاء دمشق لمراسلة سانا أنه فور تلقي بلاغ بنشوب حريق ضمن منزل عربي جانب المستوصف بحي زين العابدين بمنطقة المهاجرين توجهت زمرة من فوج إطفاء دمشق وعملت على السيطرة على الحريق وإخماده وتبريده.

وأشار العميد عميري إلى أن عناصر الفوج أخمدوا حريقاً آخر نشب ضمن أشجار وأعشاب على كتف نهر بردى بساحة الميسات مشيراً إلى أن الأضرار بالحريقين اقتصرت على الماديات ولا توجد إصابات. 

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