طريقة عمل بلح الشام للشيف نجلاء الشرشابي

يعد بلح الشام من أشهى الحلويات الشرقية التى تمتلك مذاقا شهيا ومميزا لذا يحبها الأطفال والكبار .. فكيف تتمكنين من عمله بمذاق شهي؟

نقدم طريقة عمل بلح الشام بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة



مقادير بلح الشام

2 كوب دقيق

1 و نصف كوب ماء

1 ملعقة كبيرة سكر

6 بيض فانيليا

نصف كوب زيت

زيت للقلي

شربات



طريقة عمل بلح الشام



* في وعاء على النار ضعى الزيت والماء ثم ضعي الدقيق والسكر وقلبي باستمرار للحصول على عجينة متجانسة

* انقلي العجينة للعجان وضعي عليها البيض الواحدة بعد الأخرى والفانيليا واخفقيهم جيدا.

* ضعي العجينة فى كيس حلوانى ويشكل فى طاسة بها زيت فور وضعها على النار واتركيه قليلا ثم قلبيه ثم ضعيه فى الشربات ثم يصفى ويقدم بلح الشام باردا ويمكن أن يزين بجوز الهند .