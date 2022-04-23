إنستجرام يعتزم إطلاق ميزة جديدة لمقاطع Reels لمنافسة تيك توك

يختبر تطبيق إنستجرام Instagram ميزة جديدة لمستخدمي مقاطع الفيديو Reels، تسمى Templates أو القوالب وهي عبارة عن عدد من التنسيقات التي يمكن استعارتها من مقاطع الفيديو الأخرى على النظام الأساسي للتطبيق.

بحسب موقع TechCrunch فإن ميزة قوالب Reels تشبه إلى حد كبير ميزة القوالب الموجودة في تيك توك، والتي تسمح لمنشئي المحتوى بنشر الفيديوهات الخاصة بهم في تسلسل معد مسبقًا.

ومن المتوقع أن تساعد ميزة قوالب Reels المستخدمين في الحصول على عدد متابعين أكثر، كما حصل على الميزة عدد قليل من مستخدمي إنستجرام على الميزة في إصدارها التجريبي لمعرفة الأخطاء والمشكلات المتضمنة.



وصرح متحدث باسم شركة ميتا Meta في بيان لموقع Insider: "نحن نعمل دائمًا على طرق جديدة لجعل إنشاء مقاطع Reels أسهل، و نختبر قدرة المستخدمين على إنشاء ملف باستخدام Reels .



وقال تطبيق إنستجرام Instagram أنه يختبر الميزة حاليًا مع مجموعة صغيرة من المستخدمين، حيث تأتى هذه الميزة في الوقت الذى يحاول فيه إنستجرام جذب المزيد من منشئ المحتوى لمنافسة تيك توك.



وتساهم الميزة الجديدة في إنستجرام للمستخدمين تبديل مقاطعهم الخاصة إلى إطارات محددة مسبقًا ، كما يمكن إضافة الصوت الخاص بهم، الأمر الذى يوفر على المستخدمين خطوة استخدام قوالب الطرف الثالث التى غالبا ما تكون ضارة للغاية.