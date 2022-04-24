67 % من هواتف أندرويد تعرضت للاختراق عن بعد العام الماضي.. تفاصيل

كشفت شركة Check Point Research للأمن الإلكتروني أن نسبة كبيرة من هواتف أندرويد تعرضت لهجمات إلكترونية خطيرة من خلال استغلال ثغرات أمنية في الهواتف على مدار العام الماضي، بزيادة كبيرة عن الهجمات التى تعرض لها مستخدمو الهواتف في السنوات الماضية.

وبحسب موقع PhoneArena فإن أكثر من 67 % من هواتف أندرويد تعرضت للاختراق عن بعد وتم الوصول للملفات الصوتية والصور الخاصة بمستخدمي هواتف أندرويد سواء الذين يستخدمون هواتف ذكية تعمل بمعالجات كوالكوم أو من شركة ميديا تيك.





واستغل الهاكرز الثغرات الأمنية لتنفيذ هجوم تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد (RCE)، الذى يمكن أن يتراوح من تنفيذ البرامج الضارة إلى السيطرة على بيانات الوسائط المتعددة للمستخدم.

كما شمل الاختراق أيضا كاميرا الجهاز المخترق، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام نقاط الضعف الخاصة بتطبيقات أندرويد للوصول إلى بيانات الوسائط ومحادثات المستخدم.



وقامت معالجات كوالكوم وميديا تيك بنقل كود ALAC إلى وحدات فك تشفير الصوت الخاصة بالهواتف الذكية والتي تستخدم في أكثر من نصف جميع الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالمحيث تعرضت للاختراق بنسبة 48.1٪ هواتف أندرويد التى تعمل بمعالجات ميديا تيك اأما الهواتف التى تعمل بمعالجات كوالكوم تم اختراقها بنسبة بنسبة 47٪ .

