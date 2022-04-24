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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق لطفي يتحدث عن تفاصيل دوره بمسلسل جزيرة غمام

صدى البلد

تحدث الفنان طارق لطفي، عن مسلسل جزيرة غمام، قائلا: "أنا كنت بعمل مسلسل تاني غير جزيرة غمام وكذلك الأمر بالنسبة لـ عبدالرحيم كمال، وتقابلنا بالصدفة وحدثني عن قصة المسلسل وقررت أن العمل معه على الفور”.

وقال لطفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية،:" وجدت  في هذا المسلسل كم رسائل ممتعة وهادفة للغاية، ووصل لمناطق شائكة ستُحكى ببساطة، وافقت دون أن أقرأ ولا كلمة، بمجرد سماعي من حدوتة عبد الرحيم".


وأوضح أن مشهد دخوله جزيرة الغمام احتاج لمجهود وتحضيرات كثيرة.. متابعا:" المشهد كان صعب من حيث ظروفه ولكن ليس من حيث التمثيل والأداء".

عبدالرحيم كمال الفنان طارق لطفي برنامج التاسعة طارق لطفي رسائل مسلسل

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