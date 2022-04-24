قصص وبطولات.. صالون ذاكرة الوطن للكاتب الصحفي محمد الشافعي | فيديو وصور

اقيمت مساء أمس ندوة ذاكرة الوطن للكاتب الصحفي محمد الشافعي بمركز طلعت حرب بمنطقة السيدة نفسية بالقاهرة

وحضر الندوة العديد من رموز الإعلام و التليفزيون المصري علي رأسهم الدكتور خالد سعد مقدم هنا ماسبيرو وملتقى الشباب



وتضمنت الندوة العديد من القصص وحكايات تسرد لاول مرة عن حرب اكتوبر مع أشهر صائد دبابات ، البطل محمد المصري الذي اوضح ان انضمامة لفرقة الصاعقة التي اعدتة بدنيا لحرب اكتوبر وبعدها انتقل لسلاح المظلات والتي نمت لدية التفكير و السرعه و تشغيل العقل في أقل من ثانية

و أضاف المصري ان السلاح الذي كان يستخدمة في أستهداف الدبابات كان روسي ، و أطلق علية الجنود "الفهد" نظرا لتاثيرة الشديد علي الدبابات ، و طولة كان ٨٦ سم ،و حيث كان ينهي علي الدبابات الاسرائلية في نفس اللحظة



و عبر عن فخره بالانضمام للقوات المسلحة في ذالك الوقت ، حيث أن تلك الفترة جعلت منة رجل لا يعرف المستحيل ، حيث انة كان يتدرب أكثر من ١٦ ساعه يوميًا