مصرع تلميذ وإصابة والده في حادث سير بسوهاج

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعه، وأصيب والده بجرح بالرأس وكدمات بالصدر والضلوع؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما، أثناء عبورهما الطريق، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول كلاً من:"الطفل بكرى علي- 6 سنوات- تلميذ- جثة هامدة، ووالده علي. خ. ا- 55 سنة- عامل- مصاب بجرح بالرأس وكدمات بالصدر والضلوع، ويقيمان دائرة مركز سوهاج"، إدعاء حادث سيارة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المصاب المدعو إبراهيم. خ. ا- 74 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، قرر بأنه أثناء عبور شقيقه ونجله المذكورين الطريق بذات الناحية إصطدمت بـهما سيارة ملاكي قيادة (حسن. ك. م - 28 سنة- حاصل على معهد فني- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج)؛ ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه فوجئ بالمذكورين أمامه ولم يتمكن من مفاداتهما.