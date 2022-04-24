قارئة تستغيث لعلاج والدها من مكروب مجهول عجز الأطباء عن تشخيصه

أرسلت القارئة امل محمد حسن تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابيها من مكروب مجهول عجز الأطباء عن التعرف عليه .

وقالت أمل محمد في شكواها والدي بيعاني من تليف النخاع العظمي، تم إجراء عملية له قلب مفتوح لتغير صمام مترالي ، وتم طلب 5 أكياس دم قبل العملية، تم إعطاؤه كيسين دم وعند إعطائه الكيس الثالث حدث له حساسية وحدث له التهاب بكتيري حاد في الدم ومنذ أسبوع الأطباء محتارون فيه، وتم فلترة الدم ولكن دون جدوى، ولم يستطيع الاطباء التعرف على الميكروب.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بابيها للتواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01022063806.

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