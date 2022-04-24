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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث لعلاج والدها من مكروب مجهول عجز الأطباء عن تشخيصه

صدى البلد

أرسلت القارئة امل محمد حسن تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابيها  من مكروب مجهول عجز الأطباء عن التعرف عليه .

وقالت أمل محمد في شكواها والدي بيعاني من تليف النخاع العظمي،  تم إجراء عملية له قلب مفتوح لتغير صمام مترالي ، وتم طلب 5 أكياس دم قبل العملية، تم إعطاؤه كيسين دم وعند إعطائه الكيس الثالث  حدث له  حساسية وحدث له التهاب بكتيري حاد في الدم ومنذ أسبوع الأطباء محتارون فيه، وتم  فلترة الدم ولكن دون جدوى، ولم يستطيع الاطباء التعرف على الميكروب.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بابيها للتواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01022063806.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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