إبراهيم السمان: لو اتعرض عليّ مسلسل أفضل العمل مع أمير كرارة

طرحت الإعلامية داليا فؤاد سؤالا على الفنان إبراهيم السمان من هو أهم ممثل في مصر محمد رمضان أو أمير كراره؟

فأجابها ضاحكا أنا بافكر ازاي اشتغل مع الاثنين ؟.

أعادت داليا فؤاد في برنامجها ضرب نار على قناة القاهرة والناس ؛ السؤال بشكل أخر على الفنان إبراهيم السمان؛ ماذا ل عرض عليك عملين واحد لأمير كرارة والآخر لمحمد رمضان مع من ستعمل ؟ فأجابها أنه سيقبل العمل مع أمير كرارة.

افضل مسرح محمد صبحي

وجهت الإعلامية داليا فؤاد سؤال للفنان إبراهيم السمان بعد عرض صوره لمحمد صبحي وأشرف عبد الباقي؛ هل في المسرح محمد صبحي ولا أشرف عبد الباقي ؟ فأجابها السمان محمد صبحي.

أضاف إبراهيم السمان بعد سؤال المذيعة داليا فؤاد هل هناك أعمال فنية متوقع القيام بها مع الفنان محمد صبحي؟ فأجابها أنهم جلسوا كثيرا وتحدثوا سويا وإحتمال كبير يكون هناك أعمال مشاركة مع الفنان محمد صبحي .

وكشف إبراهيم السمان، تفاصيل فكرة برنامج كريزى تاكسى، مضيفا:" الفكرة بدأت عندي الحديث مع صديق لي يعمل مؤلف لتقديم فكرة خارج الصندوق خلال شهر رمضان".

وأوضح إبراهيم السمان،:"هدفنا أن يقدم المقلب رسالة ويؤكد ابداعه في التمثيل، لافتا إلي أنه رفض اقتراح المخرج بتقديم 30 شخصية على مدار الشهر.