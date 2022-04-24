أخبار السيارات| BMW تكشف عن تفاصيل سيارة M2 الجديدة كلياً.. تسلا تتجه لاعتماد منصات 800 فولت مع سايبر تراك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تضع BMW اللمسات الأخيرة على سيارة M2 الجديدة كليًا، وشاهدنا بالأمس نموذجًا يختبر على حلبة Nurburgring رفقة طراز M4 CSL القادم، ولدى صانع السيارات البافاري إعلان رسمي بخصوص كوبيه الأداء واللذي يأتي مصحوبًا بأربع صور تشويقية، لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن 2023 M2 سيتم إنتاجها في المكسيك.

ظهرت تويوتا GR86 الجديدة لأول مرة في يونيو 2021 لإسعاد عشاق السيارات الرياضية في كل مكان، وتم طرحها للبيع في الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي ، لكن الأمور تتقدم بشكل أبطأ قليلاً، حيث تم افتتاح بنوك الطلبات لـ GR86 في المملكة المتحدة أخيرًا في 20 أبريل، وأغلقوا بعد 90 دقيقة فقط عندما تم حجز كل السيارات.

صنعت شركة السيارات الإيطالية الفاخرة من سيارة Gallardo 10 خلال سنوات الإنتاج من 2003 حتى 2013 ما مجموعه 14.022 سيارة، ولكن الشركة احتاجت الشركة إلى خمس سنوات فقط لتصل إلى هذا الرقم مع سيارة هوراكان، التي تحتفل الآن بإنجاز هام، حيث يعتبر طراز هوركان (STO) Super Trofeo Omologata المطلي باللون الرمادي والمتجه إلى عميل من إمارة موناكو هوالنموذج رقم 20000 للسيارة الخارقة المزودة بمحرك V10 ذو السحب الطبيعي.

كشفت شركة تسلا الامريكية أن شاحنتها الجديدة القادمة سايبر تراك القادمة ستتميز بهياكل 800 فولت، وذلك مقارنة بالغالبية العظمى من السيارات الكهربائية المعروضة للبيع حاليًا والتي تتميز بأنظمة 400 فولت فقط.

انتقدت تسلا دعوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل وزارة التوظيف والإسكان في كاليفورنيا (DFEH) التي تدعي أن شركة صناعة السيارات تجاهلت "العنصرية المتفشية" في مصنعها في فريمونت، وتفيد الأخبار أن تسلا غضت الطرف عن سنوات من الشكاوى بشأن الاتهامات بالعنصرية في المنشأة.