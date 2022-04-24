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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

 BMW تكشف عن تفاصيل سيارة M2 الجديدة كلياً.. صور

BMW تكشف عن تفاصيل
BMW تكشف عن تفاصيل سيارة M2 الجديدة كلياً

تضع BMW اللمسات الأخيرة على سيارة M2 الجديدة كليًا، وشاهدنا بالأمس نموذجًا يختبر على حلبة Nurburgring رفقة طراز M4 CSL القادم، ولدى صانع السيارات البافاري إعلان رسمي بخصوص كوبيه الأداء واللذي يأتي مصحوبًا بأربع صور تشويقية، لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن 2023 M2 سيتم إنتاجها في المكسيك.

BMW تكشف عن تفاصيل سيارة M2 الجديدة كلياً

سيتم تجميع الجيل الثاني من M2 للعالم بأسره حصريًا في مصنع BMW في سان لويس بوتوسي، ومن المقرر أن يصل الطراز إلى خطوط التجميع "في نهاية عام 2022" عندما يصبح المنتج الثالث من BMW الذي يتم إنتاجه في نفس المصنع، وتعمل الفئة الثالثة على نفس خطوط الإنتاج منذ عام 2019، كما يتم تصنيع الفئة الثانية كوبيه الجديدة هناك، مع إضافة M2، تتوقع BMW توظيف 800 موظف إضافي وبدء نوبة إنتاج ثانية.

 

وسيتزامن بدء إنتاج السيارة M2 الجديدة مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس BMW M، وعلق هارالد جوتشه الرئيس والمدير التنفيذي لمصنع سان لويس بوتوسي في بي إم دبليو قائلاً: "نحن متحمسون جدًا لأن نكون جزءًا من الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس سلسلة طرازات M، والآن بعد أن بدأ مصنعنا المكسيكي ببناء سيارات M للعالم بأسره".

BMW تكشف عن تفاصيل سيارة M2 الجديدة كلياً

أما بالنسبة لسيارة M2 نفسها، فإن الجيل الجديد من الطراز يتشكل ليصبح على الأرجح آخر سيارة ذات أداء خالص للسائق، ووفقًا للتفاصيل الأولية سيكون متاحًا فقط مع الدفع بالعجلات الخلفية مع إمكانية وجود علبة تروس يدوية بست سرعات، ومن المرجح أن تكون نسخة معدلة من محرك M4سداسي الأسطوانات سعة 3.0 ليتر بشاحن توربيني تحت غطاء المحرك لتوفر في مكان ما حوالي 450 حصانًا في شكل المنافسة. 

BMW تكشف عن تفاصيل سيارة M2 الجديدة كلياً

تنتشر الشائعات بالفعل على الإنترنت ويعتقد أنه من المقرر إصدار نسخة أكثر فاعلية لإصدارها لاحقًا خلال دورة حياة النموذج، ولم تقدم الشركة الألمانية تاريخ ظهور دقيق لطراز M2الجديد، ونتوقع إطلاق الكوبيه في الولايات المتحدة كنموذج 2023.

BMW Nurburgring M4 CSL صانع السيارات سان لويس

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