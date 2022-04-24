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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: وفاة طفل جراء تفش لمرض غامض يصيب الكبد

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن وفاة طفل بسبب تفش سلالة غامضة من التهاب الكبد الحاد تم الإبلاغ عنها الآن في 12 دولة.

وقالت الصحة العالمية في بيان، إنها على علم بـ 169 حالة نادرة من التهاب الكبد الحاد، لدى الأطفال الصغار، ومن بين هؤلاء، أصبح 17 منهم مرضى لدرجة أنهم احتاجوا إلى عمليات زرع كبد، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأصدرت المنظمة هذه الأرقام، فيما تحقق السلطات الصحية في أنحاء العالم في الزيادة الغامضة في الحالات الحادة من التهاب الكبد لدى الأطفال الصغار.

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وأوضحت الصحة العالمية أنه حتى 21 أبريل تم تسجيل حالات حادة لالتهاب الكبد غير معروفة السبب في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإسرائيل والدنمرك وإيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا ورومانيا وبلجيكا. وقالت المنظمة إن 114 حالة من بين 169 حالة كانت في بريطانيا وحدها.

وأضافت المنظمة أن الحالات المسجلة كانت لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 سنة، وأن 17 منها احتاجت لعمليات زرع كبد. ولم يتضمن التقرير تفاصيل عن حالة الوفاة جراء المرض ولم يذكر أين حدثت.

وأشارت المنظمة إلى أنها تراقب الوضع وتتعاون في هذا المجال مع السلطات الصحية البريطانية والدول الأخرى الأعضاء والشركاء.

ولا تزال الحالات غير معروفة لأنها غير مرتبطة بأي من السلالات الخمس النمطية للفيروس  وهي التهاب الكبد A و B و C و D و E.

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