محافظ الإسكندرية: حملات مفاجئة وتشديد الرقابة على الأسواق

خلال شم النسيم

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والمديريات الخدمية والمرافق، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، مشيراً إلى الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية مع الحرص على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة الأعياد.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق بين المديريات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري والمديريات الخدمية لشن حملات مفاجئة علي جميع القطاعات واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

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وشدد على التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين. كما أكد على تكثيف حملات متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وحملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة محيط الكنائيس والمساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد محذرًا بعدم التهاون وإتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وكلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، وخاصة الخبز والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال الأعياد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.



وأشار المحافظ إلى إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات علي مدار الساعة والتعامل الفورى معها.