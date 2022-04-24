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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحالف هاميلتون وويليامز يدعمان شراء نادي تشيلسي الإنجليزي

فريق تشيلسي
فريق تشيلسي

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة بشأن دخول تحالف جديد من أجل شراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

كان الملياردير الروسي ابراموفيتش عرض بيع نادي تشيلسي الإنجليزي على خلفية القرارات الحكومية بتضييق الخناق على النادى اللندني على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت التقارير الإعلامية أن لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وسيرينا ويليامز نجمة التنس يستعدان من أجل دخول تحالف شراء نادي تشيلسي.

أفادت أن التحالف سيكون بقيادة رجل الأعمال البريطاني الشهير مارتن بروتون رئيس نادى ليفربول السابق والخطوط الجوية البريطانية مشيرة إلى أن التحالف يبدو الأوفر حظا للحصول على ملكية النادي اللندني.

وذكرت التقارير الإعلامية أن طرح بشكل رسمي للراغبين في الشراء عقب نهاية حقبة مالكه الأشهر تاريخيا، الروسي رومان أبراموفيتش جاء على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.

أشارت إلى أن تحالف بروتون يضم العديد من الأسماء البارزة والمستعدة للاستثمار في النادي الأزرق ودخول اسمين بارزين في عالم الرياضة.

أوضحت أن هاميلتون وويليامز تعهدا بتقديم ما يقدر بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما دعما لاستثمار بروتون في النادي

نوهت إلى أن التحالف البريطاني إن انضم له الثنائي البارز في عالم الرياضة سيدعمان اسما آخر وهو سيباستيان كو، السياسي البريطاني والرياضي السابق في سباقات المضمار والميدان.

وشددت على أن مصدر مقرب من المجموعة قال إن إضافة هاميلتون وويليامز كان قرارًا استثماريا جادا بسبب خبرتهما في بناء علامات تجارية رياضية عالمية.

واوضحت أن مشاركة الثنائي ليست المرة الأولى التي يدعم فيها رياضيون مشهورون أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لافتة إلى أن نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ليبرون جيمس له تجربة معروفة مع ليفربول.

تشيلسي هاميلتون سيرينا ويليامز نادي تشيلسي أبراموفيتش

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