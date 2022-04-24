عاجل
زيادة أسعار جاك J7 موديل 2022 فى مصر عالم أزهرى : ضيق الرزق يتحقق عند جمع الشخص للأموال وإفتقاره للشعور بالسعادة أخبار التوك شو ..الرئيس يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة ..الزراعة تطرح كعك وبسكويت في جميع المنافذ نشرة أخبار العالم.. ماكرون ولوبان وجها لوجه في الجولة الثانية من الانتخابات.. بايدن يصافح الهواء للمرة الثانية.. وتفاصيل خطيرة حول غرق قارب الهجرة بلبنان نشرة الصحة والمرأة.. أضرار تناول الفسيخ في رمضان.. 5عادات تصيبك بعسر الهضم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون أم لوبان ..نسبة الإقبال في إعادة انتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41%

صدى البلد

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية بلغ 26.41% حتى الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لبيان نشرته "فرانس 24"، فقد بدأ الاقتراع، اليوم الأحد، في الساعة 6.00 بتوقيت جرينتش في فرنسا حيث تجري الجولة الثانية الأخيرة من الانتخابات الرئاسية. إيمانويل ماكرون، الرئيس الحالي، وماري لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني.

وحسب بيان الوزارة الفرنسية كانت نسبة المشاركة هذا العام حتى الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش أقل مما كانت عليه في آخر انتخابات رئاسية في نفس الوقت.

الانتخابات الفرنسية|"سجينة الإليزيه" قد تسبب حربا أهلية..ماذا لو فازت لوبان على ماكرون؟

فرنسا تعصر الليمون..ماذا سيحدث حال فوز ماكرون أو لوبان بالانتخابات الرئاسية؟

وقال: "في عام 2017، بلغ معدل الإقبال في الساعة 12:00 [10.00 بتوقيت جرينتش] للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في العاصمة الفرنسية 28.23%، وفي عام 2012، كان هذا المعدل 30.66% في نفس الوقت".

ويتم انتخاب الرئيس الفرنسي لولاية مدتها خمس سنوات مباشرة من قبل مواطني الدولة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، والذين يعيشون في فرنسا وخارجها. وفي فرنسا لكي تصبح مرشحًا، يجب أن يتم ترشيحك من 500 مسؤول منتخب على الأقل.

وتجرى الانتخابات على جولتين، جرت الأولى هذا العام في الـ 10 من أبريل، وحصل ماكرون فيها على 27.84% من الأصوات مقابل 23.15% لمرشحة اليمين ماري لوبان، فيما تجري الجولة الثانية اليوم الأحد ولم تحسم إلى الآن.

 

انتخابات الرئاسة الفرنسية ماكرون لوبان الداخلية الفرنسية فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

اتصال عاجل بين زيلينسكي وأردوغان.. تفاصيل

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

عراف أفريقيا.. نبوءة موسيماني تتحقق وصن دوانز يودع دوري الأبطال

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يسجل 3 شركات جديدة لمحاولة شراء تويتر

ماكرون أم لوبان ..نسبة الإقبال في إعادة انتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41%

شوبير مستنكرا الهجوم علي الأحمر:هو الأهلي خرج من بطولة أفريقيا ولا إيه؟

عاد الى العناية المركزة..نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالته الصحية

اتصال عاجل بين زيلينسكي وأردوغان.. تفاصيل

العارضة تنقذ بيراميدز من ضربة جزاء أمام مازيمبي في الكونفيدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

رأي أيمن سلامة في ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وإيناس الدغيدي.. فيديوجراف

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

شيرين متقلبة وعمرو دياب هضبة.. أراء وائل جسار في زملائه بالوسط الفني

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ