ماكرون أم لوبان ..نسبة الإقبال في إعادة انتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41%

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية بلغ 26.41% حتى الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لبيان نشرته "فرانس 24"، فقد بدأ الاقتراع، اليوم الأحد، في الساعة 6.00 بتوقيت جرينتش في فرنسا حيث تجري الجولة الثانية الأخيرة من الانتخابات الرئاسية. إيمانويل ماكرون، الرئيس الحالي، وماري لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني.

وحسب بيان الوزارة الفرنسية كانت نسبة المشاركة هذا العام حتى الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش أقل مما كانت عليه في آخر انتخابات رئاسية في نفس الوقت.

وقال: "في عام 2017، بلغ معدل الإقبال في الساعة 12:00 [10.00 بتوقيت جرينتش] للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في العاصمة الفرنسية 28.23%، وفي عام 2012، كان هذا المعدل 30.66% في نفس الوقت".

ويتم انتخاب الرئيس الفرنسي لولاية مدتها خمس سنوات مباشرة من قبل مواطني الدولة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، والذين يعيشون في فرنسا وخارجها. وفي فرنسا لكي تصبح مرشحًا، يجب أن يتم ترشيحك من 500 مسؤول منتخب على الأقل.

وتجرى الانتخابات على جولتين، جرت الأولى هذا العام في الـ 10 من أبريل، وحصل ماكرون فيها على 27.84% من الأصوات مقابل 23.15% لمرشحة اليمين ماري لوبان، فيما تجري الجولة الثانية اليوم الأحد ولم تحسم إلى الآن.