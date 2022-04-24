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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رسائل حزينة لطلبة وأعضاء هيئة التدريس جامعة سيناء لرثاء الأشقاء الـ3 بدمياط

أطباء دمياط الثلاثة
أطباء دمياط الثلاثة شهداء الحادث

رغم أن الدراسة في كلية طب الاسنان جامعة سيناء اون لاين حاليا، إلا أن الحادث المفجع الذي تعرض له الأشقاء الثلاثة من محافظة دمياط وبينهم اثنين من طلبة الكلية والثالثة بكلية الصيدلة، ترك أثارا نفسية كبيرة علي زملائهم  الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الكليتين.

وتسبب الحادث في حالة من الحزن الشديد، بين زملائهم  وأعضاء هيئة التدريس، بعد سماع خبر وفاة الأشقاء الثلاثة محمود أحمد محمد 22 عاما، آية أحمد محمد 24 عاما، آلاء أحمد محمد 19 عاما والذين يقيمون بمدينة دمياط.

وأكد زملاء الدكتورة أية، أنها  كانت متفوقة لدرجة انها ظهرت في برنامج العباقرة  في دورته  الرابعة  مع الروائي عصام يوسف، حيث  تفوقت علي منافسيها من جامعة القاهرة   المشاركين معها في البرنامج.

 وقالت زميلاتها انها كانت بالفعل  نابغة الدفعة كما وصفها برنامج العباقرة، حيث كانت متميزة ولديها قدرة علي إجادة تلخيص المحاضرات اختصارا للوقت وسهولة الفهم، وكانت تجيد تلخيص المحاضرات ، من أجل مساعدتهن علي المذاكرة في زمن قياسي.. بل كانت ترفق مع الملخص تسجيل صوتي بالمصطلحات وتفسيرها حتي يسهل علي الطالب الفهم.

وأضافت زميلاتها أن الامتحانات في الكلية متواصلة، لذا كنا نلجأ إليها للحصول علي ملخص المحاضرات، ولم تبخل علي اي احد حاول طلب مساعدتها، وكانوا يعتمدون عليها كثيرا في الدراسة وهي لم تبخل عليهم أبدا، ولذا استحقت أن يطلق عليها نابغة الدفعة وتعيينها معيدة بالكلية نظرا لتميزها.
 

وقال أحمد سالم ابراهيم  مسؤول  الصيدلية بالكلية، إنها كانت تقوم  بدور فعال بين زملائها وتساهم بشكل دائم في علاج الحالات مجانا، خاصة وأنها كانت لديها خبرة، كما كانت أحلامها كبيرة، بالعمل على تطوير علي مهنة الصيدلة بدلا من الوقوف في صيدلية وذلك بالمساهمة في صناعة الدواء، والاشتراك مع معامل الأدوية لاكتساب خبرات تركيب الأدوية المخصصة لمختلف العلاجات .

أما الشقيقة الثانية آلاء أحمد، البالغة من العمر 19 عاما، وهي طالبة أيضًا في طب الأسنان، فوصفها زملائها بالكلية بأنها طالبة مثالية لأنها ملتزمة في الحضور وتساعد زملائها في الدفعة، وكانت حريصة على حضور المحاضرات من أجل تحقيق التفوق مثل شقيقتها.

وشهد للشقيق الثالث المرحوم محمود احمد عثمان الطالب بكلية الأسنان، جميع  زملائه  بحسن الخلق والاحترام، حيث كان محبوبًا من أساتذته وأصدقائه بالجامعة، كما أنه كان متفوقا في دراسته من أجل تحقيق حلم والديه.

وقال الدكتور محمد اليوسفي عميد كلية طب الأسنان جامعة سيناء، إن المرحوم محمود وشقيقته ايه كانا من أنشط الطلبة في الكلية ويسعيان دائما للتفوق، لذا كانا نموذجان للطلبة المثاليين، والكل  يشهد لهم بالاحترام والالتزام  مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، فهم من أسرة مكافحة ، تسعي  لتحقق  حلم المستقبل ولكن القدر كان اقوي.

ونعت جامعة سيناء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الطلاب الثلاثة، وجاء في بيان للجامعة: «فقدنا 3 أشقاء بينهم طالبان بكلية طب الأسنان، إثر مصرعهم في حادث سير خلال الساعات الماضية»، والطلاب هم «محمود أحمد عثمان»، وشقيقته «آلاء أحمد عثمان»، بكلية طب الفم والأسنان، وشقيقته الثانية «آية أحمد عثمان»، معيدة بكلية الصيدلة، وتقدمت الجامعة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطلاب الثلاثة.

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