محافظ شمال سيناء يشهد ختام فاعليات الدورة الرمضانية



شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ورحمي بكير وعايده السواركه، عضوي مجلس النواب ، الليلة، ختام فاعليات الدورة الرمضانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية التي نفذتها إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، في كرة القدم والكرة الشاطئية، في إطار المبادرة الرئاسية "الرياضة اسلوب حياة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية وبحضور محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية.



طفرة تنموية

وأكد المحافظ على أن المحافظة تشهد طفرة تنموية في قطاع الشباب والرياضة، حيث نفذت الدولة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات وعلي راسها قطاع الشباب والرياضة.

من جانبه أكد كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، علي مشاركة ٦ إدارات فرعية في الدورة الرمضانية وهي بئر العبد، رمانه، العريش، رفح، الشيخ زويد، الحسنة،حيث أقيمت التصفيات علي الملاعب الفرعية في استاد العريش الرياضي.

أضاف راشد، انه وصل للمباراة النهائية فريقي مركز شباب الشهيد أحمد منسي برمانه ومركز شباب الشيخ زويد بمدينة الشيخ زويد، حيث أقيمت المباراة النهائية بينهما علي ملعب الصالة الرياضية بالعريش، وفاز بها فريق الشهيد أحمد منسي بنتيجة ٢/١.

وفي الكرة الشاطئية فاز مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش علي مركز الوفاق برفح

وفي نهاية الاحتفالية قام المحافظ بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بالمركز الأول، كما تم تسليم الميداليات التذكارية للاعبي الفريقين،كما قام المحافظ بمنح درع التفوق للإدارة الحاصلة علي المركز الأول وهي رمانة والإدارة الحاصلة علي المركز الثاني وهي رفح علي مستوي الإدارات الفرعية، الاكثر مشاركه وتفاعلا مع الجمهور.

وعلي هامش حفل الختام تم تنظيم طابور عرض للفرق المشاركة في البطولة، بجانب عدد من العروض الرياضية والفنية، ومعرض للمنتجات السيناوية.