منتخب البومزا يتألق ويحقق برونزية الجماعي في بطولة العالم بكوريا الجنوبية

حقق منتخب مصر للبومزا الميدالية البرونزية في بطولة العالم للبومزا للجماعي كاديت بنين وهي البطولة المقامة حاليا بكوريا الجنوبية بمشاركة منتخبات 62 دولة.

ومثل المنتخب الحسن إسلام فاروق ومحمد جمال ويوسف وليد.



و يشارك منتخب مصر فى البطولة ببعثة مكونة من :

الجهاز الفني / مستر آن هيونج، أحمد خضر، عمادالدين محمود ، واللاعبين واللاعبات : يحيي عبدالحميد، عمرو نصرالدين ،عبد الفتاح متولي ،محمد عبدالتواب ،هبه نديم، مريم هانى عبدالحميد ،الحسن إسلام فاروق ،يوسف وليد ،محمد جمال ،ملك شريف ،هنا وليد ،عبدالله عادل ،علي أحمد بدر ،عامر محمد ،سيف الدين إسلام ،شهد أحمد عبدالفتاح ،شهد أسامة ،جنة الله حامد ،فيروز نوار ، أحمد حسن مختار ،مصطفي الحواش .

البومزات



هى مجموعة وتوليفة من الضربات والركلات واللكمات ترفع قدرة لاعب التايكوندو على الهجوم والدفاع ويقوم اللاعب بتخيل خصم واحد أو عدة خصوم وهى حصيلة الحركات الفنية والأساسية

ويبدأ اللاعب بالتحية ثم تنفقذ هذه الحركات والضربات والصدات بقوة وبسرعة وتوقيت

لذلك لابد للاعب أن يتنقن الوقفات الاساسية مثل ( شاريوت سوجى - موسوجى ابسوجى )

وبالطبع يختلف مستوى كل بومزا عن الاخرى كلما ارتفع مستوى البومزا احتاجات

للعديد من الفنيات و احتاجات الى لاعب تايكوندو ذو مستوى عالى.