فرنسا: نسبة المشاركة في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة بلغت أكثر من 63%

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أكثر من 63% حتى الساعة 5 مساء، اليوم "الأحد".

وحسب وزارة الداخلية الفرنسية، وصلت نسبة التصويت إلى 63.23% في البر الرئيسي لفرنسا، أي بانخفاض نقطتين مقارنة بنسبة عام 2017.

كما تمثل هذه النسبة انخفاضا بمقدار نقطتين تقريبا، مقارنة بالنسبة التي تم تسجيلها خلال الدورة الأولى في نفس التوقيت.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في فرنسا، للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي سيختار فيها حوالى 48.7 مليون ناخب بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ودعا ماكرون الناخبين للوثوق به لفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها عهدته الرئاسية الأولى بسبب الاحتجاجات والوباء والحرب في أوكرانيا.

وحذر ماكرون من "حرب أهلية" إذا تم انتخاب لوبان التي تشمل سياستها حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، داعيا الديمقراطيين من جميع الأطياف إلى دعمه في مواجهة اليمين المتطرف.

ومن المنتظر ظهور التوقعات الأولية من قبل منظمي استطلاعات الرأي فور إغلاق الصناديق.

ورغم ذلك، يبدو أنه ليس من المستبعد أن تحقق لوبان فوزا مفاجئا بالنظر إلى العدد الكبير من الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم أو غير متأكدين.

وتجرى الانتخابات الفرنسية على جولتين، جرت الأولى في الـ 10 من أبريل، وحصل ماكرون فيها على 27.84% من الأصوات مقابل 23.15% لمرشحة اليمين ماري لوبان، فيما تجري الجولة الثانية اليوم الأحد ولم تحسم إلى الآن.