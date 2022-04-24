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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز علاقاتها مع روسيا.. وتجهز لعرض عسكري ضخم

كوريا الشمالية تتعهد
كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز علاقاتها مع روسيا وتجهز لعرض ضخم

تعهدت كوريا الشمالية مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا "في مواجهة تحديات وضغوط الولايات المتحدة والقوات التابعة لها".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان "إنه موقف ثابت بالنسبة لحكومة كوريا الشمالية، توسيع وتطوير العلاقات الودية والتعاونية مع روسيا، صديقتنا وجارتنا القريبة، في جميع المجالات، وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع القمة التاريخي بين كوريا الشمالية وروسيا".

وأضاف البيان "زيارة كيم لروسيا كانت حدثا تاريخيا بمثابة نقطة تحول في دفع العلاقات الودية بين البلدين إلى مرحلة جديدة أعلى بعد قمة فلاديفوستوك التاريخية، تتطور علاقات الصداقة طويلة الأمد بين كوريا الشمالية وروسيا بقوة أكبر بفضل اهتمام قادة البلدين".

كما تستعد كوريا الشمالية ليل الأحد-الاثنين، الذكرى التسعين لتأسيس جيشها الشعبي الثوري، بعدما نفذت منذ بداية العام سلسلة تجارب مسلحة، وإطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات منذ 5 أعوام.

وحسب وكالة "بلومبيرج" تستعد كوريا الشمالية لإقامة عرض عسكري ضخم منتصف الليل، لعرض أحدث أسلحتها الاستراتيجية، والاحتفال بذكرى تأسيس جيشها.

فيما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر قولها إنه من المرجح أن تحشد بيونج يانج نحو 20 ألف جندي من أجل العرض في ساحة كيم إيل-سونج في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي،.

وخلال التدريبات، يتم استعراض أكثر من 250 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك صاروخ هواسونج-8، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وصاروخ هواسونج17- الباليستي العابر للقارات، وصاروخ باليستي يُطلق من الغواصات، حسب الوكالة.

وأفادت الوكالة الكورية الجنوبية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ربما يلقي خطابا أثناء العرض العسكري.

كوريا الشمالية روسيا زعيم كوريا كيم جونج أون جيش كوريا الشمالية

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