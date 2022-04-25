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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من فئة السيدان .. أسعار ومواصفات بيستون B70 موديل 2022 |صور

بيستون B70 موديل
بيستون B70 موديل 2022

تقدم شركة بيستون نسختها B70 موديل 2022 داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم STANDARD و COMFORT والفئة الثالثة DELUXE، وتعد واحدة من أبرز إصدارات الصانع الصيني والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

 بيستون B70 موديل 2022

تتمتع السيارة بيستون B70 موديل 2022 بمظهر خارجي يحمل الكثير من مظاهر الشراسة، مع مصابيح عدوانية الشكل تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى منظومة الشبكات الأمامية التي تأتي باللون الأسود مع تصميم متعدد الفتحات الهوائية.

 بيستون B70 موديل 2022

وتضم السيارة بيستون B70 موديل 2022 مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيزات، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، وقفل مركزي للأبواب، وعدد 4 زجاج كهربائي، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

 بيستون B70 موديل 2022

بينما تستمد السيارة بيستون B70 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو" يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 بيستون B70 موديل 2022

وتأتي السيارة بيستون B70 موديل 2022 بمكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS القياسية والعالية الاداء للفئة الاعلى تجهيز، ومثبت سرعة، وحساسات حركة أمامية.

 بيستون B70 موديل 2022

أسعار السيارة بيستون B70 موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى STANDARD بيستون B70 موديل 2022 بقيمة قدرها 425 الف جنيه.

الفئة الثانية COMFORT بيستون B70 موديل 2022 بقيمة قدرها 485 الف جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE بيستون B70 موديل 2022 بقيمة قدرها 499 الف جنيه.

بيستون B70 موديل 2022 B70 موديل 2022 السوق المصري أسعار السيارة بيستون

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