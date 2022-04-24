بعد إعلان الحكومة عن مخطط لإنشاء 4 مصانع في مجال دباغة الجلود والأسمدة بشراكة إيطالية.. نواب: خطوة جادة لتوفير العملة الصعبة ووظائف جديدة للشباب

صناعة النواب: إنشاء 4 مصانع بمجال دباغة الجلود خطوة قوية لتطوير الصناعة

لجنة القوى العاملة: المصانع الجديدة ستوفر وظائف واعدة للشباب

برلمانية: التوسع بتلك الصناعة يسهم في زيادة الصادرات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الجهاز وشركات خاصة، بحضور عدد من مسئولي الجهاز.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض مقترحات التعاون بين الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة “ليزر آند مور”، الجاري إنشاؤها حاليا بالمدينة الصناعية بالروبيكي بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الجلود.

وأضاف سعد: من المخطط أن تضم الشركة 4 مصانع رئيسية هي: دباغة الجلود، والأسمدة العضوية، والجيلاتين والكولاجين، والكيماويات الخاصة بدباغة الجلود.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن دباغة الجلود أحد أهم الصناعات الموجودة على الساحة الدولية فى وقتنا الحالي، منوهة بأن توجيهات الرئيس بتوفير كل الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية، ستساعد في تحقيق الهدف المنشود، والذي يتمثل فى دعم وتطوير قطاعي الدباغة وصناعة الجلود.

ومن جهتها، أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة في عقد برتوكول تعاون بينها وبين الشركة الإيطالية لإنشاء 4 مصانع في مجال دباغة الجلود والأسمدة.

دباغة الجلود أحد أهم الصناعات علي الساحة الدولية

وقالت" الكسان" لـ"صدي البلد"، إن دباغة الجلود أحد أهم الصناعات الموجودة على الساحة الدولية فى وقتنا الحالى، منوهة إلى أن توجيهات الرئيس بتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية، ستساعد في تحقيق الهدف المنشود، والذي يتمثل فى دعم وتطوير قطاعي الدباغة وصناعة الجلود.

وأكدت عضو موازنة النواب أن إنشاء مصانع لدباغة الجلود، سيكون له مردود الإيجابي الأكبر على الدولة ، حيث أنه سيسهم فى زيادة الصادرات ، الأمر الذي سيترتب عليه توفير العملة الصعبة، و زيادة فى مستوى الاقتصاد المصري .

ومن جهته، أيد عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعاون الحكومة مع الشركة الايطالية لإنشاء 4 مصانع بشراكة إيطالية في مجال دباغة الجلود والأسمدة.

وقال “يحيى”، لـ"صدى البلد"، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد وهو يهتم اهتماما مباشرا بالصناعات المختلفة، لافتا إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي التي تم إنشاؤها بعد تولي الرئيس السيسي زمام الأمور خير دليل على أنه دائما يسعى للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال صناعة الجلود في مصر.

فوائد صناعة الجلود بالروبيكي

وأضاف النائب، أن من أبرز الفوائد الخاصة بصناعة الجلود بالروبيكي، هي نقل عمال المدابغ نقلة حضارية إلى مدينة مخصصة لتلك الصناعة، فضلا عن المساهمة في إنقاذ البيئة من مادة الكروم وملوثات صناعة الجلود والتخلص الآمن من المخلفات، علاوة على تطوير الصناعة للوصول للعالمية.

وأوضح النائب أن الاهتمام بالصناعة وتوفير الأجهزة والمعدات التكنولوجية لتطوير الصناعة في مصر سيكون له مردود إيجابي كبير على الصناعة بشكل عام، وإحداث نقلة كبيرة، مما يوفر فرص عمل جديدة للشباب وعملة صعبة.

كما، أيدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعاون الحكومة مع الشركة الايطالية لإنشاء 4 مصانع بشراكة إيطالية في مجال دباغة الجلود والأسمدة.

وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن إنشاء 4 مصانع بشراكة إيطالية في مجال دباغة الجلود والأسمدة خطوة جادة لتطوير صناعة الجلود في مصر وازدهارها والتي تمتلك مصر به مزايا تنافسية كبيرة بعد توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بشأن إنشاء أول مصنع لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وإفريقيا تؤهلها لتكون محورا ارتكاز لصناعة الجلود إقليميا ودوليا.

مصر لديها القدرة على إنشاء أقوى مصانع دباغة الجلود

ولفتت النائبة الي ان أن الدولة المصرية لديها القدرة على إنشاء أقوى المصانع المخصصة فى هذا الشأن ، كونها تمتاز بالمهارة اليدوية لأبنائها فى مجال الصناعة، منوهة بضرورة الأخذ بالأفكار البناءة لدول العالم المتقدم ، ودمج خبراتهم فى هذا المجال، لتحقيق أفضل الصناعات.

وأضافت النائبة أن هناك العديد من الصناعات التي بإمكان مصر أن تحقق فيها صناعات جيدة ، مؤكدة أن مصر بها ثروة حيوانية كبيرة، ولا بد من الاستفادة بها واستغلالها الاستغلال الأمثل، لا سيما وأن فرنسا تفضل الجلود الطبيعية، فهي بمثابة براندات عالمية لديهم.

وأشارت النائبة إلى أن أي تطور اقتصادي يعود بفائدة كبيرة على مصر، فليس هناك دولة يرتفع اقتصادها دون صناعة أو زراعة، ولا بد من زراعة ما نصنعه ومعرفة ما يتوجب علينا صناعته ومن أيادٍ مصرية أصيلة.