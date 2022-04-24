آسر ياسين وخالد الصاوي على بوستر مسلسل "الثمانية"

تصدر الفنان آسر ياسين أفيش مسلسل "الثمانية"، الذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي، ومن المقرر عرضه قريبا عبر قناة mbc ومنصة شاهد vip.

بوستر الثمانية

المسلسل من إخراج أحمد مدحت، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من خالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفى، فضلا عن ظهور خاص لمحمد ممدوح وغادة عادل وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي، وعدد من النجوم العالميين.

"الثمانية" من تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وأول إنتاجات شركة رزام المملوكة له أيضًا.

وقال المخرج أحمد مدحت، إن هناك شخصا تواصل معه وأخبره برغبة المستشار تركي آل الشيخ في التواصل معه، موضحا: توجهت إلى أمريكا وتعرفت على المستشار".

وأضاف “أحمد مدحت” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن المستشار تركي آل الشيخ عرض عليه تفاصيل المسلسل، متابعا: مكنتش أتوقع دقة التعامل دي خالص".

وأوضح أنه تواصل مع الفنانين ومديري التصوير على الفور، مسترسلا: التحضير للمسلسل استغرق عملا لمدة 7 أشهر، منوها إلى ان المستشار كان مرشحا أكثر من فنان لكل دور داخل المسلسل.