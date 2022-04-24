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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبدالستار صبري: بحب الخطيب لكن مش أهلاوي ولا زملكاوي.. فيديو

عبد الستار صبري
عبد الستار صبري

أكد الكابتن عبد الستار صبري، لاعب المنتخب الوطني السابق، عدم انتماءه لنادي معين من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، قائلا: "أنا بحب الأهلي والزمالك، وأنا صغير رحت اختبارات الأهلي وبعدها طلعت على اختبارات الزمالك، حتى لما رحت المقاولون العرب اتعرض عليا الأهلي والزمالك لما كنت في الناشئين".

ورد عبد الستار صبري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، على حقيقة انتماءه كرويا للأهلي قائلا: "وأنا صغير كنت بحب اتفرج على محمود الخطيب ولكن مكنش عندي انتماء كروي، وكنت ببص على ماتشات الخطيب وبحب اشوفه بيلعب ولو كان فى الزمالك كنت هحبه لأنه كان من الاعبين الحريفة جدا".

وعن رأيه في أكثر لاعب موهوب ظلم نفسه في مصر، قال: "محمد إبراهيم، وأحمد فاروق لاعب بلدية المحلة، وصالح جمعة ظلم نفسه وهو موهبة كبيرة وكان ممكن يبقى أحسن من كده، وحاليا بحب أحمد عبد القادر وينقصه أنه يلعب كتير ويأخذ فرصة كبيرة".

صالح جمعة المقاولون العرب الخطيب الزمالك الأهلى مصر الأهلي والزمالك المحلة

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