أينشتاين صغير.. يحصل على بكالوريوس الفيزياء وعمره 13 عاما.. ما قصته؟

في عمر الـ 13 عاماً نجح مراهق من ولاية مينيسوتا الأمريكية في الحصول على درجة البكالوريوس في الفيزياء وقسم الرياضيات خلال الأيام القليلة القادمة.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية فإن إليوت تانر البالغ من العمر 13 عاماً والملقب من قبل الكثريين بـ «أينشتاين الصغير» بدأ القراءة ودراسة الرياضيات منذ أن كان عمره 3 سنوات.

وإضافة إلى ذلك تم قبول أينشتاين الصغير الذي يشارك في الأبحاث الجامعية وفي ذات الوقت يدرس لزملائه في الدراسة في برنامج الدكتوراه في الفيزياء بجامعة مينيسوتا.

وقالت والدته ميشيل تانر إنه يريد أن يصبح فيزيائياً مشهوراً، وأستاذاً للفيزياء في الجامعة لكنه واجه عقبة كبيرة وهي عدم قدرتنا على دفع التكاليف المالية الخاصة بطموحاته الحالية.

ووفقاً لموقع جامعة OneStop سيتعين على عائلة إليوت دفع ما مجموعه حوالي 40600 دولار لفصلي الخريف والربيع، أو ما يقرب من 20300 دولار لكل فصل دراسي.

وأضافت والدته: «صدمنا عندما اكتشفنا أن الجامعة لم تقدم حزمة مالية لإليوت، و 3% فقط من طلاب الدكتوراه في الفيزياء الوافدين في الولايات المتحدة لا يتلقون إعفاءً من الرسوم الدراسية، لذلك لم نتخيل أبدًا أننا سنكافح لتمويل تعليم إليوت في سن 13 عاماً».

وواصلت ميشيل: «الناس الذين سمعوا قصة إليوت يقولون إنه لم يعد طفلاً حيث سيتخرج إليوت رسميًا بدرجة بكالوريوس العلوم في الفيزياء وفرع الرياضيات في 12 مايو 2022».

وأطلق الوالدان حملة تبرعات لرسوم مدرسة ابنهم للدراسات العليا، وجمعت بالفعل 25،059 $ من أصل 44،000 $.