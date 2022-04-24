مجدي يوسف: اليمين المتطرف في فرنسا يشعر بأنه حقق نتائج كبيرة في الانتخابات

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد، فى فرنسا، إن أنصار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحتفلون بالشوارع بفوزه في الانتخابات الفرنسية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، :" اليمين المتطرف استطاع أن يحقق مكاسب جديدة علي الأرض في فرنسا، لافتا إلي أن اليمين المتطرف في فرنسا يشعر بأنه حقق نتائج كبيرة في الانتخابات.



وأوضح يوسف:" هناك مجموعة كبيرة من الشعب الفرنسي امتنعوا عن التصويت ويعارضون توجهات ماكرون، مضيفا:" شريحة كبيرة تري أن ماكرون يعمل من أجل الأغنياء فقط".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تعليقًا على فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إنه حريص على تحويل فرنسا إلى لاعب رئيسي في مجالات عدة، أهمها البيئة.

وأضاف ماكرون في كلمة له عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات: "أشكر المواطنين على الوثوق بي وإعادة انتخابي رئيسا للبلاد".