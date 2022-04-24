أحمد موسى: كان هناك تخوفا من فوز لوبان بانتخابات فرنسا بعد مهاجمتها الحجاب

علق الإعلامي أحمد موسى، علي فوز ماكرون برئاسة الانتخابات الفرنسية، قائلا "كان هناك تخوف من فوز مارين لوبان بعد مهاجمتها الحجاب".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الرئيس الفرنسي أمامه تحديات كثيرة وهو أصغر رئيس فرنسي منذ نابليون بونابرت.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تعليقًا على فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إنه حريص على تحويل فرنسا إلى لاعب رئيسي في مجالات عدة، أهمها البيئة.

وأضاف ماكرون في كلمة له عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات: "أشكر المواطنين على الوثوق بي وإعادة انتخابي رئيسا للبلاد".