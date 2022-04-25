سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 25-4-2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 25 أبريل 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.51جنيه للشراء و 18.62جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين مصرف أبوظبى الاسلامي 18.56جنيه للشراء و 18.60جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك الأهلى المتحد 18.55جنيه للشراء و 18.60جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 18.53جنيه للشراء و 18.60جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.52جنيه للشراء و 18.58جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (فيصل الإسلامى،قطر الوطني QNB،المصرف المتحد) نحو 18.52جنيه للشراء و 18.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الكويت الوطني،أبوظبي التجاري ،بلوم، المصرف العربي الدولي،العربى الافريقى الدولى، المشرق، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية،مصر إيران للتنمية،قناة السويس،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني ) 18.50جنيه للشراء و 18.60جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول نحو نحو 18.47جنيه للشراء و 18.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التنمية الصناعية،البركة) نحو 18.42جنيه للشراء و 18.52 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك العقارى المصرى العربى نحو نحو 18.40جنيه للشراء و 18.50 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.56 جنيه للشراء

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي أسعار الفائدة بنسبة 1% وأعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.62 جنيه.

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.