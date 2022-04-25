إقبال على شراء كعك العيد بالدقهلية بأسعار مخفضة.. فيديو

يتوافد المواطنون قبيل عيدالفطر على محلات الحلويات بالدقهلية، لشراء كعك العيد كعادة منذ سنوات عديدة اعتاد عليها المصريون.

وتزدحم المحلات لشراء الكعك والبسكويت والغريبة والبي تي فور.

"صدى البلد"، التقت بعدد من المواطنين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أثناء شراؤهم كعك العيد للتعرف على الأسعار وآرائهم.

يقول "محمود على"مدرس " "الأسعار غالية جدا فى محلات شهيرة جدا أنا الأولاد عندي بيحبوا الكعك جدا ورحت لقيت الكعك اللى بالسمنة البلدى وعين الجمل 200 جنيه بالسمن البلدي بس أنا رحت محل بالمنصورة استغربت من السعر لقيته مفاجأه كيلو الكحك ب60 جنيهًا والبي تي فور ب65 جنيها".

أما منال سعيد "موظفة" فتقول: "أنا بضطر اشتريه لأن أولادى بيحبوا الجاهز وبجيب على أدنا وبجيب الكحك بملبن بس بـ60 جنيهًا لأن الكحك بعين الحمل غالى أوى بنجيب العادى أهو أوفر شوية المهم مزعلش أولادى دا عيد بقى".

فى حين يؤكد سيد محمد "عامل : "بعمل جمعية لهذا اليوم لأن الأسعار غالية وبنجيب احتياجاتنا كلها مرة واحد".



فى حين يؤكد صاحب أحد محلات الحلويات الشهيرة بالمنصورة أن ارتفاع سعر الدقيق والسمن والسكر وراء ارتفاع الأسعار ولكن لدينا اسعارا مميزه ومخفضة تناسب الجميع.