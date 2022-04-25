في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

يتابع المواطنون بشكل مكثف تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، خاصة عن اليوم الاثنين، المتزامن مع أعياد شم النسيم، لتصدر الهيئة بيانا يشير الى أن "الجو مش ربيع"، حيث ترتفع درجة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

طقس حار نهارا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، طقسا حارا نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظل الأجواء حارة علي شمال البلاد نهارا، وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد، ومائلة للبرودة ليلا علي كافة الأنحاء.

سحب وأمطار

ومن المتوقع أن تتكون السحب نتيجة الحمل الحراري علي مناطق من جنوب سيناء عند سانت كاترين، وجنوب البلاد عند حلايب وشلاتين، قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 31 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و17 درجة ليلا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وتسجل محافظات السواحل 25 درجة نهارا، و15 درجة ليلا.

الأرصاد تحذر

وحذرت الأرصاد من الطقس على محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد اليوم 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار و20 درجة ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم شم النسيم سيشهد نشاط رياح، وشبورة خفيفة في الساعات الاولى من الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار اليوم الاثنين، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

ومن المتوقع نشاط الرياح على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية طوال أيام الأسبوع.



توقعات درجات الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجات

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجات

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة

سانت كاترين العظمى 27 درجات والصغرى 09



درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 26 أبريل



القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27 أبريل



القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أبريل



القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة.