العاهل السعودي وولي العهد يبعثان برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، برقية تهنئة، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب العاهل السعودي عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح إلى الرئيس الفرنسي، ولشعب فرنسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

فيما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.