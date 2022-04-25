عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل السعودي وولي العهد يبعثان برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه

العاهل السعودي وولي
العاهل السعودي وولي العهد

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، برقية تهنئة، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب العاهل السعودي عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح إلى الرئيس الفرنسي، ولشعب فرنسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

فيما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

العاهل السعودي إيمانويل ماكرون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من فقدان الحياة خلال التصوير

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

رهان على 150 جنيها يتسبب بتغريم صاحبه «نصف مليون» ووفاة مواطن بالبحيرة

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

موضوعات متعلقة

103.65 دولار للبرميل.. انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات

تحذير عاجل من الداخلية الكويتية إلى المواطنين بسبب الطقس

السيسي وعبدالله الثاني وبن زايد يطالبون إسرائيل بوقف إجراءات تقويض فرص السلام

استطلاعات: ماكرون يفوز بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية بنسبة 55-58%

حزب الله يعرب عن حزنه البالغ لفاجعة مدينة طرابلس وأهلها الطيبين

السلطات الليبية تحبط هجرة غير شرعية من 541 شخصا إلى أوروبا

للمرة الثانية خلال أبريل .. روسيا تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها

الجيش الأردني يحبط تهريب أسلحة وذخائر على الحدود الشمالية

ترشيحاتنا

ممثل شهير يكشف عن قارب بكرسي متحرك من أجل ذوي القدرات|شاهد

ميدو يكشف سبب غضب الثعلب: حازم يفكر في الاستقالة من الجبلاية

أبل تتخذ إجراءات صارمة ضد عدد من مطوري التطبيقات والألعاب

ميدو: تصريحات إيهاب جلال سبب خروج بيراميدز من الكونفيدرالية

بعد اتهامه بالعنف.. ماركة ماكياج تفضح آمبر هيرد أمام جوني ديب

بسبب أحلام سعيدة.. وصلة ضحك بين شيرين عبد الوهاب وشيماء سيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف وجهات النظر مع شاهين.. كيف تسببت نزوة في طلاق علي بدرخان والسندريلا؟

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ