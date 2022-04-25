محافظ شمال سيناء يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بالعريش

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه قائد قطاع تأمين شمال سيناء ، و اللواء ممدوح أبو زيد مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من مشايخ ورموز المحافظة ، بوضع إكليل الزهور على النصيب التذكاري فى ساحة الشهداء بمدينة العريش ، وتم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

جاء ذلك فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى والذكرى الأربعين لتحرير سيناء.



وأكد المحافظ إجراء مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى ال 40 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وأكد المحافظ، أن هناك تطورا في شتي القطاعات علي مستوي مدن المحافظة، لافتا إلي قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين.



مجمع الصناعات

لفت المحافظ الي انه سيتم اليوم الاثنين، افتتاح مجمع الصناعات الحرفية فى المساعيد بالعريش ، وكذا وضع حجر الأساس لإقامة إسكان الريسة الجديد الذى يضم 6 عمارات.



وتابع المحافظ: أنه تتواصل الاحتفالات غدا الثلاثاء القادم بمركز ومدينة نخل فى وسط سيناء .. حيث يتم افتتاح مدرسة نخل الصناعية ، وكذا افتتاح سد البارد بوسط سيناء .. إضافة إلى توزيع 50 منزلا بدويا فى نخل القديمة وتجمع الشياحة بوسط سيناء ، وكذا توزيع عقود التجمعات التنموية الجديدة بوسط سيناء على المستحقين.

وهنأ المحافظ ،أبناء مصر جميعا .. وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء .. بهذه المناسبة ، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

وأشاد المحافظ، بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة .. وأن القوات المسلحة هى درع وسيف هذا الوطن.