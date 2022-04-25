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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ شمال سيناء يزور كنيسة ضاحية السلام بالعريش لتقديم التهنئة بعيد القيامة.. فيديو

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

قام محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء، بزيارة لكنيسة ضاحية السلام بالعريش لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وذلك برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية في شمال سيناء.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “ يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير..إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة”.

وتابع : “لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر..كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء”.

التواصل الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مصر طريق فيس بوك شمال سيناء العريش

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